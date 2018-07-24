Пентагон придумал, как привлечь страны на сторону США: оружием

Закупавшие ранее российское оружие страны, которые хотят переключиться на американское, могут быть освобождены от санкций США. Об этом речь идет в законопроекте об оборонной политике, пишет Голос Америки.
Такой пункт был включен в одобренный Палатой представителей закон об ассигнованиях на нацоборону по просьбе главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
Как отмечает агентство, топ-сотрудники комитетов обеих палат по вооруженным силам подчеркнули, что это не смягчает санкции против России.
Мэттис в конце прошлой недели передал в Конгресс письмо, в котором заявил, что хотя "Россия должна ощутить на себе последствия своего агрессивного, дестабилизирующего поведения", "крайне важно" предоставить госсекретарю Майклу Помпео полномочия делать исключения из режима санкций, которые регулирует принятый Конгрессом в 2017 году закон.
По мнению министра, это позволит странам "налаживать более тесные отношения с США в сфере безопасности, пока они продолжают снижать зависимость от российской военной техники". В качестве примера таких стран Мэттис отметил Индию, Вьетнам и Индонезию.
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Оборонный законопроект стоимостью $717 млрд запрещает военное сотрудничество с Россией. В нем содержится запрос президента США Дональда Трампа о выделении $200 млн Украине.