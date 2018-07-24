Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 11:00

Пентагон придумал, как привлечь страны на сторону США: оружием

Пентагон придумал, как привлечь страны на сторону США: оружием - Фото
Скриншот из видеозаписи

В Конгрессе США считают, что страны, перешедшие с российского оружия на американское, можно будет позднее освободить от санкций. России это не грозит

Реклама
Реклама

Закупавшие ранее российское оружие страны, которые хотят переключиться на американское, могут быть освобождены от санкций США. Об этом речь идет в законопроекте об оборонной политике, пишет Голос Америки.

Такой пункт был включен в одобренный Палатой представителей закон об ассигнованиях на нацоборону по просьбе главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Как отмечает агентство, топ-сотрудники комитетов обеих палат по вооруженным силам подчеркнули, что это не смягчает санкции против России.

Мэттис в конце прошлой недели передал в Конгресс письмо, в котором заявил, что хотя "Россия должна ощутить на себе последствия своего агрессивного, дестабилизирующего поведения", "крайне важно" предоставить госсекретарю Майклу Помпео полномочия делать исключения из режима санкций, которые регулирует принятый Конгрессом в 2017 году закон.

По мнению министра, это позволит странам "налаживать более тесные отношения с США в сфере безопасности, пока они продолжают снижать зависимость от российской военной техники". В качестве примера таких стран Мэттис отметил Индию, Вьетнам и Индонезию.

Читайте также: Пентагон: Россия - единственная экзистенциальная угроза для США

Оборонный законопроект стоимостью $717 млрд запрещает военное сотрудничество с Россией. В нем содержится запрос президента США Дональда Трампа о выделении $200 млн Украине.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 24.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: пентагон, санкции, оружие, конгресс сша, впк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Задержана инструктор боевиков ДНР: ехала в Киев "к любимому"
Происшествия Задержана инструктор боевиков ДНР: ехала в Киев "к любимому"
В ГУР объяснили, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
Происшествия В ГУР объяснили, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 