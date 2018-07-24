Пентагон придумал, как привлечь страны на сторону США: оружием

Скриншот из видеозаписи

commenthover

В Конгрессе США считают, что страны, перешедшие с российского оружия на американское, можно будет позднее освободить от санкций. России это не грозит

Реклама

Реклама

Закупавшие ранее российское оружие страны, которые хотят переключиться на американское, могут быть освобождены от санкций США. Об этом речь идет в законопроекте об оборонной политике, пишет Голос Америки.

Такой пункт был включен в одобренный Палатой представителей закон об ассигнованиях на нацоборону по просьбе главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Как отмечает агентство, топ-сотрудники комитетов обеих палат по вооруженным силам подчеркнули, что это не смягчает санкции против России.

Мэттис в конце прошлой недели передал в Конгресс письмо, в котором заявил, что хотя "Россия должна ощутить на себе последствия своего агрессивного, дестабилизирующего поведения", "крайне важно" предоставить госсекретарю Майклу Помпео полномочия делать исключения из режима санкций, которые регулирует принятый Конгрессом в 2017 году закон.

По мнению министра, это позволит странам "налаживать более тесные отношения с США в сфере безопасности, пока они продолжают снижать зависимость от российской военной техники". В качестве примера таких стран Мэттис отметил Индию, Вьетнам и Индонезию.

Читайте также: Пентагон: Россия - единственная экзистенциальная угроза для США

Оборонный законопроект стоимостью $717 млрд запрещает военное сотрудничество с Россией. В нем содержится запрос президента США Дональда Трампа о выделении $200 млн Украине.