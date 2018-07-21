Пентагон уточнил, куда пойдут $200 млн для украинской армии

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В оборонном ведомстве США подтвердили, что приняли решение о выделении денег и уточнили их целевое предназначение

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Министерство обороны США подтвердило, что решение о предоставлении Украине $200 млн принято. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Пентагон.

Эти деньги должны пойти на дополнительные тренинги для украинских военных, покупку нового военного оборудования и работу военных советников.

Решение принято в рамках программы сотрудничества в укреплении безопасности государства.

Общая военная помощь США Украине достигнет $1 млрд, начиная с 2014 года.

20 июня США приняли решение о выделении Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году.