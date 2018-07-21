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21.07.2018, 10:00

Пентагон уточнил, куда пойдут $200 млн для украинской армии

Пентагон уточнил, куда пойдут $200 млн для украинской армии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В оборонном ведомстве США подтвердили, что приняли решение о выделении денег и уточнили их целевое предназначение

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Министерство обороны США подтвердило, что решение о предоставлении Украине $200 млн принято. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Пентагон.

Эти деньги должны пойти на дополнительные тренинги для украинских военных, покупку нового военного оборудования и работу военных советников. 

Решение принято в рамках программы сотрудничества в укреплении безопасности государства.

Общая военная помощь США Украине достигнет $1 млрд, начиная с 2014 года. 

20 июня США приняли решение о выделении Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году.

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Теги: пентагон, армия, военная помощь
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