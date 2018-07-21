Пентагон уточнил, куда пойдут $200 млн для украинской армии

Министерство обороны США подтвердило, что решение о предоставлении Украине $200 млн принято. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Пентагон.
Эти деньги должны пойти на дополнительные тренинги для украинских военных, покупку нового военного оборудования и работу военных советников.
Решение принято в рамках программы сотрудничества в укреплении безопасности государства.
Общая военная помощь США Украине достигнет $1 млрд, начиная с 2014 года.
20 июня США приняли решение о выделении Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году.