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25.07.2018, 07:07

Пентагон выделил $307,5 млн на производство комплексов Javelin

Пентагон выделил $307,5 млн на производство комплексов Javelin - Фото
Фото: скриншот видео

США намерены экспортировать Javelin в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию

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Пентагон заключил контракт на производство переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму более $307,5 млн. Об этом говорится в сообщении Пентагона, опубликованном во вторник, 24 июля.

Производить их будет консорциум Raytheon-Lockheed Martin.

Комплексы предназначены для экспорта в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию. Согласно условиям контракта, эта партия Javelin должна быть готова к 31 августа 2021 года.

29 января 2018 года специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что США начали подготовку к передаче Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. 

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Теги: пентагон, война в донбассе, Javelin
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