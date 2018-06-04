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04.06.2018, 18:39

Первое покушение на Окуеву и Осмаева: дело передано в суд

Первое покушение на Окуеву и Осмаева: дело передано в суд - Фото
Артур Каринари (Денисултанов) Фото: соцсети

Подозреваемый в обвинительном акте проходит под новой фамилией

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Обвинительный акт против подозреваемого в первом покушении на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло 1 июня 2017 года, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Там сообщили, что досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

31 мая в Подольском районном суде Киева было проведено подготовительное судебное заседание, по результатам которого обвинительный акт назначен к рассмотрению по существу судом присяжных, рассказали в прокуратуре.

Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК.

Также суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил обвиняемому срок содержания под стражей еще на два месяца.

Следующее заседание, по информации прокуратуры, состоится завтра, 5 июня.

Как сообщила корреспонденту LIGA.net пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, в обвинительном акте подозреваемый в покушении проходит под именем Артур Абдулаевич Каринари (Денисултанов). Ранее в деле фигурировало несколько фамилий подозреваемого, в частности Алекс Вебер, Денисултанов, Дакар. Украинский паспорт на фамилию Дакар в прокуратуре считают поддельным.

Также Максимец сообщила, что Каринари сам выбрал рассмотрение своего обвинения судом присяжных, реализовав свое законное право.

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Теги: Денисултанов, Амина Окуева, покушение, артур каринари, адам осмаев
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