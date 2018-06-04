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04.06.2018, 15:17

"Победителя не будет": Горбулин о возвращении Донбасса

"Победителя не будет": Горбулин о возвращении Донбасса - Фото
Владимир Горбулин (фото - скриншот с видео)

Директор Института стратегических исследований рассказал, что нужно сделать для реинтеграции Донбасса и что будет после

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В гибридной войне, которую Россия ведет против Украины не будет победителя, но возвращение Донбасса будет украинским успехом. Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин в интервью изданию Новости Донбасса.

По его словам, конфликт в Донбассе приводит к огромным экономическим и социальным потерям Украины и это волнует не только Европу, но и весь мир.

Горбулин сказал, что верит в возвращение Донбасса и захваченных предприятий, однако "нужно работать не жалея себя, не жалея никого, защищая свои национальные интересы", уточнил он.

Самой трудной задечей в реинтеграции, по его мнению, будет преодоление "пробелов в ментальности людей", которые временно живут под властью боевиков.

Он указал, что невозможно предугадать, когда начнется или закончится гибридная война, но после освобождения от захватчиков нужно будет "очень много сделать". 

"В гибридной войне невозможно взять и победить, как это было раньше, когда подписывали какие-то договора, которые определяли и победетеля, и проигравшего. Этого не будет. Даже, если мы изгоним из Донбасса российских агрессоров, это будет успех, а не окончательная победа", - резюмировал ученый. 

18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал этот документ.

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Теги: гибридная война, Владимир Горбулин, реинтеграция Донбасса, Россия, война в донбассе, институт стратегических иследований
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