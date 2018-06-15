Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова

Генсека ООН Антониу Гутерреша призвали во время визита в Россию обсудить с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным ситуацию с режиссером Олегом Сенцовым и десятками других украинских политзаключенных в РФ. Соответствующее письмо главе организации направили Украина, США, Франция, Великобритания и еще 34 страны, сообщает AFP.
Текст обращения и список узников Кремля Гутеррешу в четверг, 14 июня, передал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
В письме 38 стран подчеркнули, что вопрос Сенцова, который голодает уже ровно месяц, должен быть поднят на переговорах с Путиным как безотлагательный. Ввиду этого подписанты обращения призвали Гутерреша выступить посредником в разрешении этой ситуации.
"Участие ООН в решении этих проблем приветствуется. Мы будем поощрять дальнейшие шаги для решения проблемы тяжелого положения всех незаконно лишенных свободы", - говорится в тексте письма.
20-21 июня 2018 года Гутерреш посетит Россию, где встретится с Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом. Также генсек ООН сходит на матч ЧМ по футболу между его родной Португалией и Марокко.