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15.06.2018, 13:01

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)

Подписанты обращения призвали Антониу Гутерреша выступить посредником в разрешении ситуации с украинцем, голодающим в колонии РФ уже ровно месяц

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Генсека ООН Антониу Гутерреша призвали во время визита в Россию обсудить с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным ситуацию с режиссером Олегом Сенцовым и десятками других украинских политзаключенных в РФ. Соответствующее письмо главе организации направили Украина, США, Франция, Великобритания и еще 34 страны, сообщает AFP.

Текст обращения и список узников Кремля Гутеррешу в четверг, 14 июня, передал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

В письме 38 стран подчеркнули, что вопрос Сенцова, который голодает уже ровно месяц, должен быть поднят на переговорах с Путиным как безотлагательный. Ввиду этого подписанты обращения призвали Гутерреша выступить посредником в разрешении этой ситуации.

"Участие ООН в решении этих проблем приветствуется. Мы будем поощрять дальнейшие шаги для решения проблемы тяжелого положения всех незаконно лишенных свободы", - говорится в тексте письма.

20-21 июня 2018 года Гутерреш посетит Россию, где встретится с Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом. Также генсек ООН сходит на матч ЧМ по футболу между его родной Португалией и Марокко.

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Теги: владимир путин, антониу гутерреш, Олег Сенцов, голодовка сенцова, генсек оон
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