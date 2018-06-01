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01.06.2018, 18:32

Подозреваемому в госизмене экс-помощнику Гройсмана продлили арест

Подозреваемому в госизмене экс-помощнику Гройсмана продлили арест - Фото
Станислав Ежов (фото - ВКонтакте)

Задержанный в конце прошлого года Станислав Ежов останется в СИЗО до 20 июня 2018 года

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Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего помощника премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, которого подозревают в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Следственный судья сегодня, 1 июня, рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении подозреваемому действующей меры пресечения и удовлетворил его – арест продлен до 20 июня 2018 года.

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20 декабря 2017-го СБУ задержала "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" замруководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова. Чиновник якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам. Ежова арестовали по подозрению в госизмене.

Премьер Владимир Гройсман в свою очередь утверждает, что Ежов неоднократно подвергался проверкам и не имел доступа к гостайне.

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Теги: агент Кремля, помощник Гройсмана, Станислав Ежов, владимир гройсман, госизмена
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