Пограничники должны быть готовы вернуть границу в Донбассе - МВД

Вадим Троян (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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По словам замглавы МВД Вадима Трояна, ключевая задача подразделений Госпогранслужбы - полная готовность к восстановлению контроля над границе

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Подразделения МВД готовятся к работе по возобновлению суверенитета на пока еще оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом на заседании коллегии администрации Госпогранслужбы заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, сославшись на предложенный ранее главой МВД Арсеном Аваковым план деоккупации.

"Ключевой задачей пограничников является полная готовность к восстановление контроля над государственным границей", - сказал он, добавив, что на ГПСУ возлагается "значительное количество работы и ответственность за восстановление границы".

По словам Трояна, до конца года МВД получит первые четыре вертолета типа Н125 та Н225 компании Airbus.

"Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут круглосуточный мониторинг границы и оперативное реагирование на его нарушение, дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени и ведение десантно-штурмовых действий", - перечислил он.

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16 апреля 2018 года глава МВД Арсен Аваков озвучил личный план возвращения Донбасса, поручил МВД подготовить до осени план деоккупации, а позднее обозначил "красные линии" стратегии.