Похищенного в Крыму делегата Курултая сильно избили, но отпустили

Асан Эгиз (фото - facebook.com/dogrujol)

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Асана Эгиза схватили люди в полицейской форме

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Похищенного сегодня, 23 мая, в оккупированном Крыму делегата Курултая Асана Эгиза сильно избили, но отпустили. Об этом сообщает в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Пострадавшего повезли в Симферпольскую городскую больницу №6.

Чубаров также перевел с крымскотатарского сообщение брата Асана Эгиза - Абдурамана. В нем говорится, что машину делегата Курултая остановили люди в полицейской форме. Они силой посадили Асана в свой автомобиль увезли. Похищенному на голову надели мешок, руки завязали бросили на пол машины. Потом высадили на трассе Симферополь - Бахчисарай на окраине села у леса. Оттуда Асан смог вернуться в Симферополь.

Ранее сегодня, 23 мая, сообщалось, что в районе села Джолман (ныне - Пионерское) Симферопольского района неизвестные на автомобиле Volkswagen Transporter, оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться машину, за рулем которой был Асан Эгиз. Убедившись, что задержанным является именно Асан Эгиз, неизвестные заставили его сесть в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.