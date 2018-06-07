Покушение на Осмаева и Окуеву: "российский след" не найден - ГПУ

Адам Осмаев и Амина Окуева. Фото - Политека.jpg

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В Генпрокуратуре уже заявили, что расследование вела Нацполиция, а прокуратура только осуществляла процессуальное руководство

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Следствие в деле о первом покушении на бывших добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева не нашло "российского следа". Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил, что 5 июня в Подольском райсуде прокурор представил обвинительный акт против Артура Каринари, подозреваемого в покушении на убийство Окуевой и Осмаева в июне 2017 года.

Лысенко подчеркнул, что почти год досудебное расследование вели следователи Нацполиции, а прокурор осуществлял лишь процессуальное руководство.

"Среди "нарытого" полицией материала - фактов и доказательств ну нет этого "следа", - написал спикер ГПУ.

Следующее заседание суда в деле состоится 19 июня.

Как сообщает Настоящее время, в суде прокурор Дмитрий Величко заявил, что мотивом Киринари была "личная неприязнь".

"Согласно обвинительному акту, мы считаем, что это личная неприязнь указанного лица", - сказал он.

"Все, что было мной сказано в обвинительном акте, находит подтверждение материалами уголовного производства. Другие заявления и сообщения, в том числе политиков на первоочередной стадии досудебного расследования, на сегодняшний день, как вы услышали, не нашли своего подтверждения", - добавил прокурор.

Ранее в полиции называли "российский след" в деле о покушении на Осмаева и Окуеву очевидным. О том, что операцию готовили ФСБ и ГРУ заявляли сами пострадавшие.