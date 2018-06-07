Покушение на Осмаева и Окуеву: "российский след" не найден - ГПУ

Следствие в деле о первом покушении на бывших добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева не нашло "российского следа". Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил, что 5 июня в Подольском райсуде прокурор представил обвинительный акт против Артура Каринари, подозреваемого в покушении на убийство Окуевой и Осмаева в июне 2017 года.
Лысенко подчеркнул, что почти год досудебное расследование вели следователи Нацполиции, а прокурор осуществлял лишь процессуальное руководство.
"Среди "нарытого" полицией материала - фактов и доказательств ну нет этого "следа", - написал спикер ГПУ.
Следующее заседание суда в деле состоится 19 июня.
Как сообщает Настоящее время, в суде прокурор Дмитрий Величко заявил, что мотивом Киринари была "личная неприязнь".
"Согласно обвинительному акту, мы считаем, что это личная неприязнь указанного лица", - сказал он.
"Все, что было мной сказано в обвинительном акте, находит подтверждение материалами уголовного производства. Другие заявления и сообщения, в том числе политиков на первоочередной стадии досудебного расследования, на сегодняшний день, как вы услышали, не нашли своего подтверждения", - добавил прокурор.
Ранее в полиции называли "российский след" в деле о покушении на Осмаева и Окуеву очевидным. О том, что операцию готовили ФСБ и ГРУ заявляли сами пострадавшие.