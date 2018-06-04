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04.06.2018, 13:53

СБУ: Полиграф показал - Савченко готовила теракт и переворот

СБУ: Полиграф показал - Савченко готовила теракт и переворот - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

СБУ обнародовала выводы комиссии, которая проводила психологическую экспертизу нардепа с использованием "детектора лжи"

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Эксперты, которые проверяли на полиграфе народного депутата Надежду Савченко, на основе полученных результатов сделали вывод, что она якобы готовила насильственный переворот в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлены выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что она обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя", - отметили в пресс-службе.

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По данным СБУ, Савченко также обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего с целью насильственного свержения конституционного строя подыскивала и перевозила оружие.

"Разработанные планы по насильственному свержению конституционного строя и захвата государственной власти Савченко обсуждала с Рубаном, Захарченко(главарь боевиков, - ред), Тимофеевым. Савченко обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей, в том числе лично распределяла роли в покушениях", - подчеркнули в пресс-центре.

В СБУ уточнили, что ею был разработан четкий план убийства первых лиц государства, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство.

"Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в правительственном квартале и здании Верховной Рады", - отметили в пресс-центре.

«Эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, в частности: хотела ли Савченко  изменить власть в Украине конституционным способом, считает она деятельность президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, секретаря СНБО, членов Кабмина, руководителей политических партий преступной», - сказали в пресс-службе.

В СБУ подчеркнули, что в связи с сознательной противодействием Савченко проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла поставить ей все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено

Следователи Главного следственного управления СБ Украины в уголовном производстве по подозрению руководителя организации Офицерский корпус Рубана и Савченко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса назначили 11 апреля судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа.

22 марта 2018 года Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко и дала добро на ее арест.

Суд арестовал нардепа на два месяца без права залога. Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. 15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на два месяца - до 13 июля.

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Теги: Владимир Рубан, дело Савченко, сбу, Надежда Савченко, полиграф
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