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09.08.2018, 13:46

Полиция Лондона отпустила провокатора Филлипса, за него заплатили

Полиция Лондона отпустила провокатора Филлипса, за него заплатили - Фото
Грэм Филлипс (фото - Ukraine's Emb. to UK/Twitter)

Прокремлевский блогер заявил, что британские правоохранители отпустили его под залог

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Пророссийский пропагандист с гражданством Британии Грэм Филлипс заявил, что полиция Лондона отпустила его под залог после задержания в посольстве Грузии в годовщину оккупации части грузинской территории Россией.

"Меня выпустили под залог, а обвинения против меня - незаконное проникновение на территорию посольства. Они конфисковали мои камеры и материалы. Также мне запретили приближаться к этим грязным лжецам из посольства Грузии в Великобритании", - заявил Филлипс в своем Twitter.

Он также отреагировал на заявление посольства Украины в Великобритании, которое призвало правоохранителей в Лондоне расследовать его террористическую деятельность в Донбассе. 

"Неплохая попытка, украинское посольство", - написал он.

8 августа в Лондоне в посольстве Грузии задержали Грэма Филлипса. Он ворвался на выставку к годовщине войны в Грузии с криками о "фашистах и натовских зомби".

Прокремлевский блогер Грэм Филлипс с 2014 по 2017 год он периодически был в Донбассе, где вместе с боевиками снимал пропагандистские ролики для кремлевских СМИ. 

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Теги: Россия, британия, лондон, Грузия, залог, Грэм Филлипс, посольство грузии, пророссийский пропагандист
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