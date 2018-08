Полиция Лондона отпустила провокатора Филлипса, за него заплатили

Грэм Филлипс (фото - Ukraine's Emb. to UK/Twitter)

Пророссийский пропагандист с гражданством Британии Грэм Филлипс заявил, что полиция Лондона отпустила его под залог после задержания в посольстве Грузии в годовщину оккупации части грузинской территории Россией.

"Меня выпустили под залог, а обвинения против меня - незаконное проникновение на территорию посольства. Они конфисковали мои камеры и материалы. Также мне запретили приближаться к этим грязным лжецам из посольства Грузии в Великобритании", - заявил Филлипс в своем Twitter.

Он также отреагировал на заявление посольства Украины в Великобритании, которое призвало правоохранителей в Лондоне расследовать его террористическую деятельность в Донбассе.

"Неплохая попытка, украинское посольство", - написал он.

Nice try Ukrainian embassy. Now hear me. I'm back in London, so try hosting any more of your own fascist glorifying events here, and there will be a conversation. Game's up. @UkrEmbLondon #Ukraine pic.twitter.com/cVP7tRIWrs