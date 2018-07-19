Полиция закрыла сайт Компартии Симоненко

Фото: npu.gov.ua

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Сегодня в столичном офисе, с компьютеров которого осуществлялось наполнение сайта КПУ, провели обыск

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Киберполиция прекратила работу сайта Коммунистической партии Украины kpu.ua. Правоохранители говорят, что ресурс распространял коммунистическую символику, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На веб-ресурсе с доменным именем "kpu.ua" выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сегодня в столичном офисе, с компьютеров которого осуществлялось наполнение этого сайта, провели санкционированный обыск.

"Полицейские установили, что пользователем IP-адреса, с которого администрируется этот веб-ресурс, является партия с подобным названием в сокращенном варианте. Также установлено, что наполнение сайта информацией осуществляется из помещения в Киеве, которое используется этой политической силой", - сказано в сообщении.

Во время обыска полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте kpu.ua и, по мнению правоохранителей, имеют отношение к распространению коммунистической символики.

Полицейские изымают компьютерную технику и сменные носители информации. В дальнейшем они будут направлены на экспертизу.

Также в полиции заявили, что установили администраторов сайта. С ними сейчас работают правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК.

В КПУ предположили, что причиной обыска стала публикация на сайте фотографий первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.