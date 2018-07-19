Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 18:56

Полиция закрыла сайт Компартии Симоненко

Полиция закрыла сайт Компартии Симоненко - Фото
Фото: npu.gov.ua

Сегодня в столичном офисе, с компьютеров которого осуществлялось наполнение сайта КПУ, провели обыск

Реклама
Реклама

Киберполиция прекратила работу сайта Коммунистической партии Украины kpu.ua. Правоохранители говорят, что ресурс распространял коммунистическую символику, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На веб-ресурсе с доменным именем "kpu.ua" выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сегодня в столичном офисе, с компьютеров которого осуществлялось наполнение этого сайта, провели санкционированный обыск.

"Полицейские установили, что пользователем IP-адреса, с которого администрируется этот веб-ресурс, является партия с подобным названием в сокращенном варианте. Также установлено, что наполнение сайта информацией осуществляется из помещения в Киеве, которое используется этой политической силой", - сказано в сообщении.

Во время обыска полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте kpu.ua и, по мнению правоохранителей, имеют отношение к распространению коммунистической символики.

Полицейские изымают компьютерную технику и сменные носители информации. В дальнейшем они будут направлены на экспертизу.

Также в полиции заявили, что установили администраторов сайта. С ними сейчас работают правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК.

В КПУ предположили, что причиной обыска стала публикация на сайте фотографий первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 19.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: компартия, кпу, петр симоненко, киберполиция, сайт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Симоненко посетовал, что киберполиция "закрывает сайт КПУ"
Политика Симоненко посетовал, что киберполиция "закрывает сайт КПУ"
СБУ провела обыски у руководителей Компартии по делу о госизмене
Политика СБУ провела обыски у руководителей Компартии по делу о госизмене
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 