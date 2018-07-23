Политзаключенного Балуха увезли из Симферополя - Чийгоз

Владимир Балух (фото - Антон НаумлюкRFERL)

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Чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела

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Политзаключенного в оккупированном Крыму Владимира Балуха увезли из симферопольского СИЗО в Раздольное для ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Крым.Реалии.

По словам Чийгоза, Балуха вывезли примерно четыре дня назад, он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном, следователь приносит ему материалы дела и он их там читает. Возможно, 23 июляБалуха вернут в Симферополь.

Чийгоза сказал, что в симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние здоровья, и прекращать голодовку он по-прежнему не намерен.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

5 июля очередной суд оккупантов назвал его виновным в "избиении начальника ИВС", приговорив к 5 годам тюрьмы. Оккупанты просят подконтрольный Кремлю суд приговорить его еще к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима уже по другому делу.