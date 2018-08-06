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06.08.2018, 13:34

Бывший политзаключенный Костенко вернулся в Украину

Бывший политзаключенный Костенко вернулся в Украину - Фото
Александр Костенко (фото - скриншот видео)

Александр Костенко вместе с дипломатами пересек российско-украинскую границу

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Недавно освобожденный из российской тюрьмы крымский активист Евромайдана Александр Костенко пересек российско-украинскую границу. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

Она уточнила, что данную информацию ей сообщили украинские консулы.

"Планируется, что вечером они будут в Киеве. Украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан, независимо от их взглядов, убеждений. Наша задача - освободить, помочь, защитить права, добиваться консульского доступа", - подчеркнула Геращенко.

3 августа 2018 года Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.

 

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Теги: киев, Ирина Геращенко, александр костенко
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