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27.07.2018, 14:58

Польша и США готовят обращение к правительству РФ по Сенцову

Польша и США готовят обращение к правительству РФ по Сенцову - Фото
Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone)

В проекте декларации отмечается, что Сенцова в России удерживают незаконно, а Кремль не реагирует на международные призывы и петиции

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Польша, США и несколько других стран готовят декларацию с призывом к России об освобождении украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Польское радио.

Как узнало издание, польские дипломаты участвуют в разработке декларации с призывом об освобождении Сенцова.

Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также генеральной прокуратуре.

По данным журналистов, в проекте декларации отмечается, что Сенцова в России удерживают незаконно, а Кремль не реагирует на международные призывы и петиции.

В документе также содержится призыв к России освободить всех незаконно заключенных граждан Украины.

На днях Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит состояние его здоровья. 

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Теги: Россия, США, польша, декларация, Олег Сенцов
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