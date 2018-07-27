Польша и США готовят обращение к правительству РФ по Сенцову

Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone)

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В проекте декларации отмечается, что Сенцова в России удерживают незаконно, а Кремль не реагирует на международные призывы и петиции

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Польша, США и несколько других стран готовят декларацию с призывом к России об освобождении украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Польское радио.

Как узнало издание, польские дипломаты участвуют в разработке декларации с призывом об освобождении Сенцова.

Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также генеральной прокуратуре.

По данным журналистов, в проекте декларации отмечается, что Сенцова в России удерживают незаконно, а Кремль не реагирует на международные призывы и петиции.

В документе также содержится призыв к России освободить всех незаконно заключенных граждан Украины.

На днях Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит состояние его здоровья.