Польша предложила назначить спецпредставителя ООН по Украине

Глава МИД Польши Яцек Чапутович на заседании Совбеза ООН (фото - twitter.com/MSZ_RP)

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Решение о назначении такого спецпредставителя должен принять Совбез ООН, однако оно может быть заблокировано Россией, отметили в польском МИД

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Польша предлагает Организации Объединенных Наций назначить спецпредставителя ООН по вопросам Украины. Об этом после заседания Совета безопасности организации во вторник, 29 мая, сообщил глава польского МИД Яцек Чапутович, передает Радио Свобода.

По словам министра, предварительно официальная Варшава обсуждала эту идею с польскими экспертами и консультировалась с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Как отметил Чапутович, у него пока нет конкретной кандидатуры на должность такого спецпредставителя. По мнению польского министра, это назначение могло бы "существенно помочь" в урегулировании конфликта в Донбассе, и его бы поддержали многие страны.

Чапутович заявил, что такое решение должен принять Совбез ООН, но "некоторые его члены", а именно Россия, имея право вето, "могут быть против".

"Но поскольку я слышал от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности, может, уместно вынести это предложение на голосование?" – сказал глава МИД.

Необходимость привлечения ООН к разрешению конфликта в Донбассе Чапутович также объяснил "неуспешностью" нормандского формата.

29 мая 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что у Украины есть "моральное право" рассчитывать на миротворческий контингент в Донбассе, поскольку страна уже много лет участвует в подобных миссиях в разных уголках мира.