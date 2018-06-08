Полторак обсудил со Столтенбергом работу комиссии Украина-НАТО

Фото: mil.gov.ua

commenthover

Также стороны обсудили параметры участия Украины в саммите НАТО, который состоится в следующем месяце

Реклама

Реклама

Министр обороны Степан Полторак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в штаб-квартире альянса определили необходимые практические шаги для восстановления эффективной работы комиссии Украина-НАТО на всех уровнях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также стороны обсудили параметры участия Украины в саммите НАТО, который состоится в следующем месяце.

Кроме того Полторак сообщил, что согласовал со Столтенбергом возможное привлечение представителей НАТО к проведению стратегического оборонного смотра в Украине.

Как отметил министр, на основе этого смотра Украина спланирует стратегические цели на период после 2020 года.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто 30 мая обратил внимание Будапешта на необходимость поддержки сотрудничества Украины и НАТО перед лицом российской агрессии в Европе.