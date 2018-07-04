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04.07.2018, 13:51

Полторак обвинил Труханова и других мэров: не дают армии землю

Полторак обвинил Труханова и других мэров: не дают армии землю - Фото
Степан Полторак (фото - пресс-служба Минобороны)

По словам главы Минобороны, руководство крупных городов отказывается регистрировать оборонные земли, чем тормозит строительство жилья для военных

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Местные власти, особенно мэры крупных городов, игнорируют и не выполняют законные требования по регистрации земель Минобороны, чем фактически оказывают "огромное сопротивление" развитию ВСУ. Об этом на сегодняшнем заседании Кабмина заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, Минобороны смогло вернуть через суды в собственность около 80 тысяч гектаров земли и 100 тысяч квадратных метров жилплощади, но из этих ресурсов зарегистрировать удалось только 24%.

Сложившаяся ситуация, утверждает Полторак, ведет к тому, что Минобороны не может вести инвестиционное строительство жилья для военных.

Он уточнил, что это заметно "в частности, в Одессе": там ведомство четыре года не может принять каких-либо решений ни по одному участку.

"Местные органы власти нередко принимают решения по землям Минобороны, которые принимать не имеют права. Это касается, например, аэродрома "Школьный" (в Одессе, - ред.)", - добавил Полторак.

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Сейчас ВСУ реализуют масштабный проект по строительству 184 общежитий для 23 тысяч военных-контрактников в 21 области Украины. На это выделено 2,6 млрд грн. Оборонный бюджет-2018 - около 162,7 млрд грн.

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Теги: ВСУ, одесса, строительство, степан полторак, жилье, саботаж
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