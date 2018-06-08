Полторак скоординировал сотрудничество с коллегами из НАТО

Фото: mil.gov.ua

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Министры обороны Украины, США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши на встрече в штаб-квартире НАТО согласовали планы дальнейшего сотрудничества

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Министры обороны Украины, США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши на встрече в штаб-квартире НАТО согласовали планы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Встреча проходила в штаб-квартире НАТО.

Министр обороны Украины Степан Полторак проинформировал международных партнеров о ходе реформирования украинского оборонного ведомства и Вооруженных Сил, а также о перспективе принятия парламентом закона о национальной безопасности Украины.

"В этом году мы начинаем процесс оборонного осмотра, по результатам которого будут определены стратегические цели развития сил обороны после 2020 года, на основе стратегического предположения членства в Альянсе. Для нас важно провести оборонный осмотр вместе с использованием опыта советников стратегического уровня из стран Альянса", - отметил Полторак.

На встрече также речь шла о необходимости решения вопроса о возобновлении проведения регулярных заседаний Комиссии Украина-НАТО на всех уровнях.

По данным пресс-службы Минобороны, участники встречи подчеркнули важность сотрудничества в таком формате, поскольку такие заседания являются эффективным инструментом для определения стратегических направлений и оценки практических результатов совместной деятельности. Проведение таких встреч позволяет двигать вперед реформы и системные изменения в Украине.

28 марта президент Петр Порошенко утвердил годовую национальную программы под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2018 год.