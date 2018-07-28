Поместный собор поддержал автокефалию еще 25 лет назад - Филарет

Поместный собор одноголосно поддержал автокефалию украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины 25 лет назад. Об этом сказал патриарх Филарет на церемонии у 1030-й годовщине крещения Руси.
Собор, на котором было принято решение поддержать автокефалию, состоялся 1-3 ноября 1991 года.
"И нынешние архиереи московского патриархата подписали это обращение и оно действительно до сегодняшнего дня", - подчеркнул Филарет.
Раньше патриарх говорил, что десять иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви.
22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.