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28.07.2018, 09:57

Поместный собор поддержал автокефалию еще 25 лет назад - Филарет

Поместный собор поддержал автокефалию еще 25 лет назад - Филарет - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, решение поддержать автокефалию, принятое в 1991 году, действует до сих пор

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Поместный собор одноголосно поддержал автокефалию украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины 25 лет назад. Об этом сказал патриарх Филарет на церемонии у 1030-й годовщине крещения Руси. 

Собор, на котором было принято решение поддержать автокефалию, состоялся 1-3 ноября 1991 года.

"И нынешние архиереи московского патриархата подписали это обращение и оно действительно до сегодняшнего дня", - подчеркнул Филарет. 

Раньше патриарх говорил, что десять иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви.

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

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Теги: автокефалия, филарет, поместный собор
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