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08.07.2018, 18:43

"Помирились с Германией, помиримся и с Украиной" - Пекло о Волыни

"Помирились с Германией, помиримся и с Украиной" - Пекло о Волыни - Фото
Ян Пекло (фото - facebook.com/jan.pieklo.1)

Посол Польши в Украине Ян Пекло во время памятных мероприятий, посвященных Волынской трагедии, сказал, что поляки найдут взаимопонимание с украинцами

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Польша после Второй мировой войны достигла понимания с Германией, а потому и с украинцами поляки тоже найдут общий язык. Об этом заявил посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, передает Польское радио.

"Если после трагедии Второй мировой войны удалось достичь польско-немецкого примирения, то и нам тоже должно удаться", - сказал он, выступая с речью в селе Кисилин Волынской области, где 11 июля 1943 года "украинские националисты" при поддержке некоторых местных убили поляков, собравшихся в костеле.

Он сказал, что подобные конфликты никогда не должны повторяться и нужно прилагать усилия, чтобы "наши народы жили в дружбе и взаимопонимании".

"Ведь мы соседи и обречены друг на друга. Поэтому мы должны найти это взаимопонимание", - заявил епископ Луцкой диецезии Виталий Скомаровский, который провел богослужение в стенах разрушенного костела.

Сегодня, 8 июля, президент Польши Анджей Дуда посетил Луцк по приглашению католического Собора святых апостолов Петра и Павла, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской трагедии, когда в ходе украинско-польского конфликта погибли представители обеих наций.

Президент Украины Петр Порошенко в это время посетил разрушенное село Сагрынь в Люблинском воеводстве Польши, где в марте 1944 года от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой погибли 660 украинцев.

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Теги: польша, Луцк, ян пекло, волынь, волынская трагедия
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