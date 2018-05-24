Помпео выступает за предоставление Украине оборонительного оружия

Майкл Помпео

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Госсекретарь отметил, что передача Джавелинов стала "кульминацией многих лет борьбы"

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Государственный секретарь Майкл Помпео поддерживает предоставление Украине оборонительного оружия. Об этом он сказал в Конгрессе, передает Голос Америки.

Конгресмен Скотт Перри спросил, рассматривается ли возможность продать или предоставить Украине противовоздушную артиллерию. Помпео ответил, что пока не уверен, о каких конкретных видах оружия он может говорить.

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30 апреля американские противотанковые ракетные комплексы Джавелин прибыли в украинскую армию.