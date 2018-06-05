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05.06.2018, 10:28

"Попытка репрессировать": Канада осудила приговор Сущенко

"Попытка репрессировать": Канада осудила приговор Сущенко - Фото
Христя Фриланд (фото - Facebook)

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что приговор суда в РФ направлен на ущемление свободы журналистов

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Правительство Канады назвало приговор суда в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко попыткой репрессировать тех, кто защищает правду. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем Twitter.

Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала она. 

Фриланд подчеркнула, что сама была журналистом в прошлом и возмущена арестом и осуждением Сущенко.

4 июня, Московский городской суд вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

В МИД назвали приговор незаконным и потребовали освободить украинского журналиста. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль подписывает приговор сам себе. 

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину и попросил вынести ему оправдательный приговор.

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Теги: Христя Фриланд, роман сущенко, канада, приговор сущенко, оттава
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