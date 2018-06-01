Порошенко - главе МИД ФРГ: Северный поток-2 дает РФ преимущество

Петр Порошенко и Хайко Маас (фото - пресс-служба президента)

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Вчера вечером на Банковой состоялась встреча президента с координатором внешнеполитического курса Германии Хайко Маасом

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Реализация российского проекта Северный поток-2 усиливает риски для безопасности поставок газа в Европу, дает дополнительное политическое преимущество Кремлю и формирует у страны-оккупанта представление о полной безнаказанности. Об этом на вечерней встрече главе МИД Германии Хайко Маасу сказал президент Петр Порошенко.

Как сообщила пресс-служба главы государства, стороны "подробно обсудили ситуацию в Донбассе и скоординировали дальнейшие шаги для ускорения мирного процесса".

Порошенко и Маас отметили важность скорейшего развертывания во временно оккупированном регионе миротворческой миссии ООН, которая "создаст благоприятную атмосферу" для реализации минских договоренностей, и договорились рассмотреть этот вопрос на следующем заседании глав МИД нормандского формата.

Обсуждали на встрече и ситуацию с расследованием трагедии рейса МН17, украинских политзаключенных и заложников, а также спецоперацию СБУ по предотвращению заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабаченко.

Сегодня Маас вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит линию разграничения в Донбассе.

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В конце апреля 2018 года Маас заявил, что не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России в Большую семерку. 10 мая он побывал в Москве, а на следующий день объявил о намерении пригласить глав МИД Франции, Украины и РФ для встречи в "нормандском формате" в Берлине.