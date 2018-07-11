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11.07.2018, 06:34

Порошенко - Трампу: Желаю успешно вернуть Путина на верный путь

Порошенко - Трампу: Желаю успешно вернуть Путина на верный путь - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Петр Порошенко напомнил, что сейчас в Брюсселе "украинская неделя" и ее сигнал услышат и в Хельсинки, на встрече Путина и Трампа

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Президент Украины Петр Порошенко выразил свои ожидания от встречи глав США и России. Об этом он написал в статье для британского издания Financial Times, передает администрация президента. 

"Я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь. Зная его, как я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что сейчас в Брюсселе проходит саммит Украина-ЕС и эта "украинская неделя" направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами – прежде всего, в Хельсинки.

Также Порошенко напомнил о принятом подходе - не делать ничего, что касается Украины, без Украины. 

Встреча президентов США и России состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

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Теги: петр порошенко, хельсинки, встреча трампа и путина
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