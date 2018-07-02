Порошенко едет с визитом к союзникам России в Европе

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Президенты - Порошенко и его коллега в Белграде Александр Вучич - откроют украинско-сербский бизнес-форум

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Завтра, 3 июля, президент Петр Порошенко прибудет в Сербию с рабочим визитом по приглашению коллеги из этой страны Александра Вучича. Такой анонс размещен на сайте главы государства.

Помимо встречи с президентом Сербии, Порошенко переговорит с главой тамошнего правительства Анной Брнабич, а также с председателем Народной Скупщины (парламента, - ред.) Майей Гойкович.

Вместе с Вучичем глава государства побывает на открытии украинского-сербского бизнес-форума.

"В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов", - добавили на Банковой.

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В 2017 году СБУ передала Сербии информацию об участии ее граждан в путинской ЧВК Вагнера.

1 ноября 2017-го посол Украины в Белграде Александр Александрович сказал, что Белград не предпринимает достаточно усилий, чтобы препятствовать сербам воевать за боевиков в Донбассе из-за того, что нынешние дружественные связи между сербами и россиянами являются препятствием для решения этой проблемы. МИД Сербии раскритиковал эти слов и попросил МИД Украины указать на "недопустимость в дальнейшем такого поведения".