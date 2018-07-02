Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.07.2018, 12:29

Порошенко едет с визитом к союзникам России в Европе

Порошенко едет с визитом к союзникам России в Европе - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президенты - Порошенко и его коллега в Белграде Александр Вучич - откроют украинско-сербский бизнес-форум

Реклама
Реклама

Завтра, 3 июля, президент Петр Порошенко прибудет в Сербию с рабочим визитом по приглашению коллеги из этой страны Александра Вучича. Такой анонс размещен на сайте главы государства.

Помимо встречи с президентом Сербии, Порошенко переговорит с главой тамошнего правительства Анной Брнабич, а также с председателем Народной Скупщины (парламента, - ред.) Майей Гойкович.

Вместе с Вучичем глава государства побывает на открытии украинского-сербского бизнес-форума.

"В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов", - добавили на Банковой.

Читайте также: В Донбасс зашли сербские снайперы, есть кому их встретить - штаб

В 2017 году СБУ передала Сербии информацию об участии ее граждан в путинской ЧВК Вагнера.

1 ноября 2017-го посол Украины в Белграде Александр Александрович сказал, что Белград не предпринимает достаточно усилий, чтобы препятствовать сербам воевать за боевиков в Донбассе из-за того, что нынешние дружественные связи между сербами и россиянами являются препятствием для решения этой проблемы. МИД Сербии раскритиковал эти слов и попросил МИД Украины указать на "недопустимость в дальнейшем такого поведения".

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: визит, Александр Вучич, петр порошенко, сербия, анна брнабич, майя гойкович
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Запрет бандеризма": Сейм Польши изменил скандальный закон
Политика "Запрет бандеризма": Сейм Польши изменил скандальный закон
Госдеп: США создают средства самообороны для союзника - Украины
Политика Госдеп: США создают средства самообороны для союзника - Украины
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 