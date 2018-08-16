Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.08.2018, 14:49

Порошенко готов помиловать 11 россиян для обмена - Геращенко

Порошенко готов помиловать 11 россиян для обмена - Геращенко - Фото
Ирина Геращенко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Первый вице-спикер Рады подчеркнула, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям

Реклама
Реклама

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине россиян, которые обратились к руководству РФ с просьбой об их обмене на украинского политзаключенного. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и бандитов в обмен на освобождение наших политзаключенных", - написала она.

Геращенко подчеркнула, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе по статье о терроризме.

Ранее Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа РФ не приняла к рассмотрению два ходатайства о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, поданных матерью украинского режиссера и архиепископом Симферопольским и Крымским КлиментомТам указали, что ходатайство должно быть написано лично Сенцовым.

11 граждан России, которые отбывают наказания в украинских исправительных учреждениях, написали обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на одного украинского политзаключенного.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, Ирина Геращенко, помилование, обмен, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Жизнь в опасности": в ООН призвали РФ освободить Сенцова
Политика "Жизнь в опасности": в ООН призвали РФ освободить Сенцова
Сенцова не помилуют: комиссия в РФ отклонила ходатайство матери
Политика Сенцова не помилуют: комиссия в РФ отклонила ходатайство матери
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 