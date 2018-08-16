Порошенко готов помиловать 11 россиян для обмена - Геращенко

Ирина Геращенко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Первый вице-спикер Рады подчеркнула, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине россиян, которые обратились к руководству РФ с просьбой об их обмене на украинского политзаключенного. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и бандитов в обмен на освобождение наших политзаключенных", - написала она.

Геращенко подчеркнула, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе по статье о терроризме.

Ранее Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа РФ не приняла к рассмотрению два ходатайства о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, поданных матерью украинского режиссера и архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. Там указали, что ходатайство должно быть написано лично Сенцовым.

11 граждан России, которые отбывают наказания в украинских исправительных учреждениях, написали обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на одного украинского политзаключенного.