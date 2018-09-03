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03.09.2018, 13:11

Порошенко хочет законодательно запретить флоту РФ быть в Крыму

Порошенко хочет законодательно запретить флоту РФ быть в Крыму - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент подал на рассмотрение парламент проект изменений в Конституцию, которые запрещают российскому флоту находиться в Крыму

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Президент Петр Порошенко хочет запретить пребывание черноморского флота России в Крыму. Соответствующий проект изменений в Конституции подан в Верховную Раду. 

Об этом сообщила на заседании согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Предлагается исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами. Имеется ввиду пребывание черноморского флота России на территории Крымского полуострова", - сказала она.

Также проектом предлагается закрепить европейский вектор Украины и ее стремление стать членом НАТО. Такие изменения планируется внести в статьи 85, 102 и 116. Помимо этого, предлагаются изменения в преамбулу Конституции.

В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, напряженная ситуация и в Азовскому море - россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.

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Теги: Россия, петр порошенко, Крым, конституция, черноморский флот
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