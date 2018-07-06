Порошенко и Дуда почтят жертв Волынской трагедии раздельно - СМИ

Петр Порошенко и Анджей Дуда (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По информации дипломатических источников Укринформ, украинская сторона предлагала организовать мероприятия вместе, но Польша отказалась

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Президент Петр Порошенко в воскресенье, 8 июля, поедет в польское село Сагрынь, а президент Польши Анджей Дуда в тот же день посетит Волынь. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Эти поездки приурочены к трагическим страницам украинско-польской истории - Волынской трагедии. Это этнические чистки среди украинского и польского населения в 1943-1944 годах на Западной Украине и востоке Польши, в которых принимала участие Армия Крайова, националисты УПА и советские партизаны.

По словам источника, украинская сторона предлагала вместе почтить пямять погибших украинцев и поляков, но польская сторона отказалась.

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Последние изменения в польский закон об Институте национальной памяти не затронули ст. 1 п. 1а, ст. 2а и ст. 55, которые предусматривают уголовное преследование за отрицание преступлений "украинских националистов (...), сотрудничавших с Третьим Рейхом" (...) в 1925-1950 гг (...) в районах Волыни и Восточной Галиции".