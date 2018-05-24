Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора отметили, что важно ускорить переговоры по договору о свободной торговле между Украиной и Турцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Лидеры стран также обсудили сотрудничество в сфере энергетики, авиации и обороны.
Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.
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