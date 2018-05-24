Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле

Петр Порошенко и Реджеп Эрдоган (фото - president.gov.ua)

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В ходе телефонного разговора лидеры стран говорили о двухстороннем сотрудничестве

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Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора отметили, что важно ускорить переговоры по договору о свободной торговле между Украиной и Турцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Лидеры стран также обсудили сотрудничество в сфере энергетики, авиации и обороны.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

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