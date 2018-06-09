Порошенко и Путин договорились о визите омбудсменов к заключенным

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

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Президенты Украины и России провели телефонный разговор - речь шла о политзаключенных

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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Главы стран достигли договоренности, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека России и Украины посетят заключенных граждан.

Порошенко отметил, что важно как можно быстрее освободить украинских политзаключенных, которых удерживают в тюрьмах России и на оккупированных территориях.

7 июня уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова обратилась к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой организовать ей визит к политзаключенным Роману Сущенко и Ресулю Велиляеву.

Также Денисова обращалась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой, чтобы та лично проверила условия содержания политзаключенного Александра Кольченко и есть ли возможность предоставить ему медицинскую помощь.

Украина уже предлагала отдать в обмен на политзаключенных и заложников 23 россиянина, осужденных за преступные действия в Донбассе, но Россия два месяца не дает ответа.