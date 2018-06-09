Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.06.2018, 15:18

Порошенко и Путин договорились о визите омбудсменов к заключенным

Порошенко и Путин договорились о визите омбудсменов к заключенным - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президенты Украины и России провели телефонный разговор - речь шла о политзаключенных

Реклама
Реклама

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Главы стран достигли договоренности, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека России и Украины посетят заключенных граждан.

Порошенко отметил, что важно как можно быстрее освободить украинских политзаключенных, которых удерживают в тюрьмах России и на оккупированных территориях. 

7 июня уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова обратилась к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой организовать ей визит к политзаключенным Роману Сущенко и Ресулю Велиляеву. 

Также Денисова обращалась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой, чтобы та лично проверила условия содержания политзаключенного Александра Кольченко и есть ли возможность предоставить ему медицинскую помощь.

Украина уже предлагала отдать в обмен на политзаключенных и заложников 23 россиянина, осужденных за преступные действия в Донбассе, но Россия два месяца не дает ответа. 

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 09.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: уполномоченный ВР по правам человека, петр порошенко, владимир путин, телефонный разговор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным в Сочи
Политика Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным в Сочи
Без Путина: о чем нормандская тройка говорила в ФРГ
Политика Без Путина: о чем нормандская тройка говорила в ФРГ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 