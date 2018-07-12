Сегодня Порошенко встретится с Трампом: поговорят о Путине

Петр Порошенко и Дональд Трамп (фото - пресс-служба президента)

commenthover

Ранее официально не сообщалось, что в четверг будет двусторонняя встреча президентов США и Украины

Реклама

Реклама

Президент Петр Порошенко вместе с американским лидером Дональдом Трампом собираются обсудить сегодня на полях саммита НАТО в Брюсселе предстоящую встречу последнего с коллегой из РФ Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил журналистам перед началом второго дня саммита, пишет Европравда.

Говоря о поддержке Украины со стороны США, Порошенко сказал, что "надеется обсудить это на встрече с Трампом".

Президент отметил, что не переживает из-за встречи Трамп-Путин 16 июля в Хельсинки.

"Я ничего не боюсь. У нас есть очень сильные заявления и сильная позиция как от Госдепа, так и от Белого дома относительно поддержки Украины и ее независимости", - пояснил он.

Читайте также: НАТО не станет изолировать РФ, генсек объяснил - почему

Ранее о том, что 12 июля будет встреча президентов США и Украины, официально не сообщалось.