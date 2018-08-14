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14.08.2018, 21:23

Порошенко лично оплатил телерекламу автокефалии - АП

Порошенко лично оплатил телерекламу автокефалии - АП - Фото
Порошенко и патриарх Варфоломей Фото: пресс-служба АП

Эти расходы будут отражены в декларации президента, заверили в АП

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Реклама на украинских телеканалах о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии не оплачивалась из госбюджета, за нее заплатил личными средствами президент Петр Порошенко. Об этом Укринформу сообщили в Администрации президента.

"На трансляцию телевизионной рекламы "Мы - Украина" не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Эта рекламная кампания была оплачена личными средствами Петра Порошенко", - заявили в АП.

Там также отметили, что при заключении договоров с телеканалами Порошенко уплатил все необходимые налоги. Эти расходы будут отражены в декларации президента, заверили в АП.

17 апреля 2018 года сообщалось, что президент обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Он также призвал Верховную Раду поддержать это решение на встрече с лидерами парламентских фракций.

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Теги: томос, петр порошенко, автокефалия, госбюджет, реклама
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