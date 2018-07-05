Порошенко на заседании СНБО подписал закон о нацбезопасности

Иллюстративное фото: president.gov.ua

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Финансирование сектора безопасности и обороны составит не менее 5% планового ВВП, из них не менее 3% - на силы обороны, гласит новый закон

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Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны подписал принятый Верховной Радой закон о нацбезопасности №8068. Прямая трансляция заседания СНБО велась на странице главы государства в Facebook.

Порошенко назвал закон "историческим" и отметил, что украинская власть и ее международные партнеры работали над ним больше двух лет. Документ обеспечит взаимосовместимость сектора обороны и безопасности Украины с оборонными возможностями НАТО, подчеркнул президент.

Одним из важных моментов закона Порошенко назвал "возвращение Украины в семью европейских народов, европейское политическое, экономическое, правовое пространство, вплоть до получения членства в ЕС и НАТО".

Глава государства напомнил, что еще в 2014 году законодательство запрещало экспертам и советникам НАТО вход в Минобороны, СБУ и Генштаб ВСУ. "Сегодня, наоборот, были приняты позиции, которые обеспечат сотрудничество", - добавил он.

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21 июня 2018 года Рада приняла закон о нацбезопасности, который регулирует создание условий для адаптации сектора безопасности Украины к стандартам Организации Североатлантического договора. По этому закону, интеграция в ЕС и НАТО является одним из фундаментальных интересов страны.

Министр обороны и его заместители будут назначаться из гражданских лиц, а финансирование сектора безопасности и обороны составит не менее 5% планового ВВП, из которых не менее 3% - на силы обороны.