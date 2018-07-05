Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.07.2018, 14:42

Порошенко на заседании СНБО подписал закон о нацбезопасности

Порошенко на заседании СНБО подписал закон о нацбезопасности - Фото
Иллюстративное фото: president.gov.ua

Финансирование сектора безопасности и обороны составит не менее 5% планового ВВП, из них не менее 3% - на силы обороны, гласит новый закон

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны подписал принятый Верховной Радой закон о нацбезопасности №8068. Прямая трансляция заседания СНБО велась на странице главы государства в Facebook.

Порошенко назвал закон "историческим" и отметил, что украинская власть и ее международные партнеры работали над ним больше двух лет. Документ обеспечит взаимосовместимость сектора обороны и безопасности Украины с оборонными возможностями НАТО, подчеркнул президент.

Одним из важных моментов закона Порошенко назвал "возвращение Украины в семью европейских народов, европейское политическое, экономическое, правовое пространство, вплоть до получения членства в ЕС и НАТО".

Глава государства напомнил, что еще в 2014 году законодательство запрещало экспертам и советникам НАТО вход в Минобороны, СБУ и Генштаб ВСУ. "Сегодня, наоборот, были приняты позиции, которые обеспечат сотрудничество", - добавил он.

Читайте также: Что надо знать о реформе нацбезопасности

21 июня 2018 года Рада приняла закон о нацбезопасности, который регулирует создание условий для адаптации сектора безопасности Украины к стандартам Организации Североатлантического договора. По этому закону, интеграция в ЕС и НАТО является одним из фундаментальных интересов страны.

Министр обороны и его заместители будут назначаться из гражданских лиц, а финансирование сектора безопасности и обороны составит не менее 5% планового ВВП, из которых не менее 3% - на силы обороны.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 05.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: закон о нацбезопасности, петр порошенко, нато, оборона, национальная безопасность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Геращенко назвала фамилии еще 14 россиян для обмена
Политика Геращенко назвала фамилии еще 14 россиян для обмена
Плохое обращение: заложник Асеев объявил голодовку в Донецке
Происшествия Плохое обращение: заложник Асеев объявил голодовку в Донецке
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 