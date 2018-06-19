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19.06.2018, 07:37

Порошенко намекнул на первых возможных фигурантов дел антикорсуда

Порошенко намекнул на первых возможных фигурантов дел антикорсуда - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент в статье для WP призвал евросоюзников не давать убежище "чиновникам и олигархам, которые стремятся уклониться от правосудия в суда Украины"

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Принятие закона об Антикоррупционном суде - еще один важный шаг на пути к построению европейского государства, "где все равны перед законом", в том числе "беглые олигархи, живущие в роскоши в Западной Европе". В таких словах президент Петр Порошенко рассказал в своей колонке на The Washington Post о ситуации с противостоянием коррупции в Украине.

По его мнению, запуск антикорсуда - это шаг, который "стал показателем необратимости нашего пути к настоящей демократии".

Глава государства посетовал в колонке, что внешние и внутренние враги "на каждом шагу блокируют" попытки строить "новую архитектуру для борьбы с коррупцией": от путинской России до "популистов и корыстолюбцев из заинтересованных групп". В частности, Порошенко посетовал на внесение альтернативных законопроектов по антикорсуду и почти 2000 поправок к своему законопроекту, что, по его словам, и объясняет столь долгий процесс принятия документа.

По его мнению, антикорсуд - это "прорыв и изменение правил игры".

"Да, у нас еще много работы впереди, но, приняв этот закон, мы продемонстрировали, что назад пути не будет. Будут только наши совместные и согласованные усилия, чтобы стать мирным, безопасным, свободным от коррупции союзником ЕС и НАТО в сильной и объединенной Европе", - сказал глава государства.

При этом он добавил, что система "не будет полностью эффективной, если наши европартнеры тоже не будут играть свою роль в обеспечении высокого уровня проверки потоков капитала из Украины и продолжат предоставлять убежище для чиновников и олигархов, которые стремятся уклониться от правосудия в наших судах".

"В конце концов, олигархи, живущие в роскошной ссылке в Западной Европе, будут первыми, кто может столкнуться с этим судом", - добавил Порошенко.

Говоря о войне РФ против Украины, Порошенко сообщил, что российская агрессия уже нанесла $100 млрд убытков нашей стране.

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14 июня закон об антикорсуде вступил в силу. Юрист и эксперт по адвокации Центра противодействия коррупции Анастасия Красносильская объяснила в заметке "Антикоррупционный суд: ожидания и действительность", что сделать так, чтобы антикорсуд действительно начал работать, будет непросто.

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Теги: антикоррупционный суд, The Washington Post, петр порошенко, статья
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