"Порошенко нанес удар": Бутусов о развитии конфликта с Гройсманом

Владимир Гройсман и Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Журналист считает, что конфликт Порошенко-Гройсман перед 2019-м показывает: проблемы таможни требуют системных решений и реформы ГФС/СБУ давно назрели

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Обыски СБУ у руководства налоговой в Виннице, которые прошли 9 июля, являются "ударом президента Петра Порошенко по премьеру Владимиру Гройсману в борьбе за таможню". Такое мнение выразил у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Вчера в Виннице обыскали и кабинет главы областной ГФС Руслана Осмоловского. По данным источника, обыски планируются в киевском центральном аппарате ГФС, включая и. о. главы ГФС Мирослава Продана, а два закрытых уголовных дела, где он фигурировал, снова возобновлены. СБУ проверяет покупки, имущество и финансы Гройсмана, Продана "и их ближайшей команды", добавил Бутусов.

"Война за контроль таможни накануне выборов разгорается, и отношения президента и премьера из натянутых превратились во враждебные. Решение Гройсмана допустить для борьбы с контрабандой на таможне Нацполицию стало точкой невозврата в отношениях премьера с президентом", - подчеркнул он, добавив, что этим решением Гройсман "противопоставил влиянию Порошенко влияние (главы МВД Арсена) Авакова".

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Журналист полагает, что на Банковой такой шаг премьеру "не простят", и признаком этого якобы является то, что СБУ "начинает трясти руководство ГФС и лично Продана".

Такая война ведомств может сыграть на руку легальному бизнесу, "если вместо обычного договорняка между ГФС и СБУ" будут противоречия и конфликты: вероятность вымогательства минимальна, отбиться от любых претензий проще, есть куда жаловаться и все чиновники боятся.

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С другой стороны, уточняет Бутусов, для бизнеса возникают проблемы: "в таких мутных условиях еще более слабеет контроль за настоящими правонарушителями.