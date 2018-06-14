Порошенко направил в ВСП законопроект о создании антикорсуда

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

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Этого требует процедура, которая определяется частью 2 ст. 125 Конституции Украины

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Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что этого требует процедура, которая определяется частью 2 ст. 125 Конституции Украины.

По процедуре, президент должен обратиться к Высшему совету правосудия. Совет должен одобрить предложение президента. Это обращение подается в форме законопроекта, который будет состоять только из одного предложения: "создать Высший антикоррупционный суд в городе Киеве". Тогда законопроект передается в парламент, где его должны поддержать 226 голосами. После этого начнется процедура создания суда и отбора судей.