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14.06.2018, 16:45

Порошенко направил в ВСП законопроект о создании антикорсуда

Порошенко направил в ВСП законопроект о создании антикорсуда - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Этого требует процедура, которая определяется частью 2 ст. 125 Конституции Украины

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Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что этого требует процедура, которая определяется частью 2 ст. 125 Конституции Украины.

По процедуре, президент должен обратиться к Высшему совету правосудия. Совет должен одобрить предложение президента.  Это обращение подается в форме законопроекта, который будет состоять только из одного предложения: "создать Высший антикоррупционный суд в городе Киеве". Тогда законопроект передается в парламент, где его должны поддержать 226 голосами. После этого начнется процедура создания суда и отбора судей.

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Теги: высший совет правосудия, антикоррупционный суд, петр порошенко, законопроект
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