Порошенко назвал два невозможных сценария освобождения Донбасса

Петро Порошенко (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

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Президент заявил, что военное наступление ВСУ в Донбассе обернется миллионами жертв, но при этом он отверг мир на российских условиях

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За мир на Востоке Украины нельзя отдавать жизни миллионов украинских солдат, как и нельзя его принимать на российских условиях. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня во время визита в Ивано-Франковскую область.

Порошенко отметил, что считает приемлемыми все пути к миру, кроме двух вариантов.

"Я отвергаю две крайности на пути к миру. Любые другие предложения являются приемлемыми. Крайность с ура-патриотической идеей авантюрного военного наступления, которое потребует жизней миллионов украинских героев. И вторая идея - это капитуляция, мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю", - подчеркнул он.

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25 мая специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.