Порошенко назвал условия для выборов в захваченном Донбассе

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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Выборы в ОРДЛО, на чем пятый год настаивает РФ, будут возможны только после деоккупации этого региона с помощью миротворцев ООН, подчеркнул президент

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Украина настаивает на необходимости полноценной миротворческой миссии на всей ныне оккупированной территории востока страны, а не вдоль линии соприкосновения, как о том говорят в Кремле. Такую позицию официального Киева о ситуации с возможным развертыванием миссии ООН в Донбассе в очередной раз озвучил президент Петр Порошенко, о чем написал в Facebook.

"Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований, и с контролем неконтролируемого (сейчас) участка украино-российской границы", - перечислил он условия.

По словам главы государства, наличие миротворческого контингента позволит создать условия для проведения местных выборов на территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий и со свободной работой СМИ Украины.

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Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что миротворцы должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.

Порошенко обсудил миссию с генсеком ООН и заявил, что у Украины есть моральное право рассчитывать на такой контингент в Донбассе, так как страна уже много лет участвует в подобных миссиях в разных уголках мира.