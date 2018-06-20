Порошенко назвал условия для выборов в захваченном Донбассе

Украина настаивает на необходимости полноценной миротворческой миссии на всей ныне оккупированной территории востока страны, а не вдоль линии соприкосновения, как о том говорят в Кремле. Такую позицию официального Киева о ситуации с возможным развертыванием миссии ООН в Донбассе в очередной раз озвучил президент Петр Порошенко, о чем написал в Facebook.
"Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований, и с контролем неконтролируемого (сейчас) участка украино-российской границы", - перечислил он условия.
По словам главы государства, наличие миротворческого контингента позволит создать условия для проведения местных выборов на территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий и со свободной работой СМИ Украины.
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Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что миротворцы должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.
Порошенко обсудил миссию с генсеком ООН и заявил, что у Украины есть моральное право рассчитывать на такой контингент в Донбассе, так как страна уже много лет участвует в подобных миссиях в разных уголках мира.