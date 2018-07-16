Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 13:25

Порошенко не исключает военную атаку РФ на морские порты Украины

Порошенко не исключает военную атаку РФ на морские порты Украины - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент напомнил, что РФ резко нарастила в Крыму группировку войск: там уже размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко не исключает вооруженной агрессии российских войск на Мариуполь и другие порты Азовского моря. Об этом он заявил сегодня во время визита в Одессу на международные военные учения Sea Breеze 2018.

"Мы видим в составе Черноморского флота, который незаконно размещен в аннексированном украинском Севастополе, - он усилен подводными лодками, новыми военными кораблями, вооружен дальнобойными ракетами морского базирования, значительно усилена морская группировка страны-агрессора в Азовском море", - сказал он.

Читайте также: Поле боя - вода. Как Москва давит на Украину в Азовском море

Порошенко отметил, что россияне незаконно останавливают и досматривают корабли, которые направляются в украинские порты на Азовском море - как под украинским флагом, так и иностранные корабли.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения. Не исключено - провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", - подчеркнул он.

Читайте также: Как россияне били Градом по Мариуполю: расследование СБУ - видео

24 января 2015 года в 09:15 начался массированный обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе из РСЗО российских оккупантов. Позже в этот же день, в районе 13:00 и около 17:06, восточный район Мариуполя вновь подвергся обстрелам. В результате этих терактов погиб 31 человек, около 120 получили ранения различной степени тяжести. По данным СБУ, погибли 29, ранены 92 человека.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, война в донбассе, мариуполь, морские порты, азовские море
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Деоккупация Донбасса: Аваков обозначил "красные линии" стратегии
Политика Деоккупация Донбасса: Аваков обозначил "красные линии" стратегии
Броневик пограничников попал под пули боевиков в Донбассе: фото
Происшествия Броневик пограничников попал под пули боевиков в Донбассе: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 