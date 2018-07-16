Порошенко не исключает военную атаку РФ на морские порты Украины

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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Президент напомнил, что РФ резко нарастила в Крыму группировку войск: там уже размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы

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Президент Петр Порошенко не исключает вооруженной агрессии российских войск на Мариуполь и другие порты Азовского моря. Об этом он заявил сегодня во время визита в Одессу на международные военные учения Sea Breеze 2018.

"Мы видим в составе Черноморского флота, который незаконно размещен в аннексированном украинском Севастополе, - он усилен подводными лодками, новыми военными кораблями, вооружен дальнобойными ракетами морского базирования, значительно усилена морская группировка страны-агрессора в Азовском море", - сказал он.

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Порошенко отметил, что россияне незаконно останавливают и досматривают корабли, которые направляются в украинские порты на Азовском море - как под украинским флагом, так и иностранные корабли.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения. Не исключено - провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", - подчеркнул он.

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24 января 2015 года в 09:15 начался массированный обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе из РСЗО российских оккупантов. Позже в этот же день, в районе 13:00 и около 17:06, восточный район Мариуполя вновь подвергся обстрелам. В результате этих терактов погиб 31 человек, около 120 получили ранения различной степени тяжести. По данным СБУ, погибли 29, ранены 92 человека.