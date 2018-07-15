Порошенко: Нет оснований полагать, что Томос у нас в кармане

Петр Порошенко

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Глава государства подчеркнул, что "нельзя остановить идею, время которой настало", но противостояние получению Томоса - масштабное и системное

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Нет никаких оснований полагать, что Томос об автокефалии Украинской помесной православной единой церкви "у нас в кармане", потому что противостояние его получению – "масштабное и системное". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Тернопольской области во время паломничества, посвященного 1030-летию крещения Руси, сообщает пресс-служба главы государства.

Однако "нельзя остановить идею, время которой уже пришло", подчеркнул он.

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По словам главы государства, в ответ на его обращение, поддержанное парламентом, облсоветами и церковными иерархами, получено было "ряд положительных сообщений". В том числе, было признано, что присоединение Киевской Митрополии к Московской церкви было сделано вопреки канонам.

19 апреля Порошенко заявил, что единая православная церковь не станет государственной, кто захочет, тот сможет остаться в церкви Московского патриархата.