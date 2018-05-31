Порошенко о Бабченко: Мы продолжим защищаться всеми способами

Петр Порошенко и Аркадий Бабченко (фото - пресс-служба президента)

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Тем, кого "возмутила" спецоперация СБУ по сохранению жизни журналиста, глава государства посоветовал обвинять не Украину, а страну-оккупанта - РФ

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За проведенную с "убийством" Аркадия Бабченко спецоперацию украинских спецслужб нужно осуждать не Украину, а страну-агрессора Россию. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время визита в Ивано-Франковскую область.

Глава государства назвал операцию СБУ "блестящей".

По его словам, "весь мир увидел настоящее лицо врага Украины", который поставляет на восток Украины грузовики оружия и деньги, "чтобы убивать украинцев, журналистов и политиков".

"Когда мы поймали их на горячем, говорят, что мы "не так действуем". Вам не украинцев надо осуждать, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защищать себя. Уверяю вас, так будет и в дальнейшем", - заявил Порошенко.

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29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве.

"Обман" спецслужб раскритиковали ОБСЕ, Репортеры без границ, Комитет защиты журналистов и некоторые политики. О том, что, возможно, была спасена жизнь человека, большинство из них не упоминали.