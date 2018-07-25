Порошенко о декларации США: Это лишит Кремль имперских иллюзий

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Президент призвал всех друзей Украины поддержать декларацию США

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Президент Петр Порошенко поблагодарил США за декларацию о непризнании аннексии Крыма и назвал ее достойным ответом гибридным провокации Кремля после встречи президентов России и США в Хельсинки. Об этом Порошенко написал в Facebook.

Президент убежден, что заявление госсекретаря США Майкла Помпео по Крыму "наконец избавит Кремль от имперских иллюзий".

Порошенко выразил благодарность администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

Президент призвал всех искренних друзей и партнеров Украины поддержать декларацию Помпео, добавив, что совместная стратегия - это движение от политики непризнания к политике деоккупации.

25 июля в декларации о непризнании аннексии Крыма, которая 25 июля была опубликована администрацией Белого дома с подписью госсекретаря США Майкла Помпео, было сказано, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.