Порошенко о задержке с созданием антикорсуда: Виновата Рада

Петр Порошенко в Верховной Раде Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Президент выразил надежду, что законопроект о Высшем антикоррупционном суде будет принят на следующей неделе

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Президент Петр Порошенко объяснил задержку с принятием закона об антикоррупционном суде большим количеством поданных депутатами поправок, а также тем, что на протяжении года он не мог зарегистрировать свой проект закона из-за альтернативного документа, авторства ряда депутатов. Об этом Порошенко сказал во время заседания Национального инвестиционного совета, сообщает пресс-служба главы государства.

«Год этот процесс был заблокирован и лишь в конце декабря, когда парламент смог его отклонить или отозвать, сразу же на следующий день был зарегистрирован президентский законопроект», - сказал президент.

Также Порошенко акцентировал на том, что депутаты подали к этому проекту 2 000 поправок. За два дня депутаты успели рассмотреть 1200 из них. Этот процесс продолжается.

«Конечно, подчеркиваю, что две тысячи поправок не способствуют объективному рассмотрению, народные депутаты замедляют процесс», - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил надежду, что законопроект будет принят на следующей неделе.

Напомним, к концу вчерашнего дня правки к законопроекту остались рассматривать до ста депутатов.