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05.06.2018, 18:22

Порошенко об инсценировке убийства Бабченко: Это было необходимо

Порошенко об инсценировке убийства Бабченко: Это было необходимо - Фото
Петр Порошенко

По словам президента, украинские спецслужбы в ближайшее время расскажут, от кого подозреваемый получал деньги, приказы и списки журналистов

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Президент Петр Порошенко заявил, что считает допустимым использование метода инсценировки убийства для защиты свободы СМИ. Об этом он сказал в интервью испанскому изданию El Pais.

Журналист спросил Порошенко, действительно ли была необходимость в имитации убийства журналиста Аркадия Бабченко, поскольку это вызвало волну критики в адрес правоохранителей.

"Вы бы предпочли, чтобы российские спецслужбы убили этого журналиста? Цель его убийства состояла в дестабилизации Украины. Доказать, что украинские власти не могут контролировать ситуацию внутри своей страны", - ответил Порошенко.

По его словам, украинские спецслужбы в ближайшее время расскажут, от кого подозреваемый в этом деле получал деньги, приказы и списки журналистов, которых необходимо уничтожить.

"Если мы хотим защитить свободу прессы, если мы хотим защитить журналистов, мы должны использовать этот тип техники", - отметил президент.

При этом он подчеркнул, что решение прибегнуть к инсценировке преступления принял генпрокурор, а не президент.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что имитация убийства Бабченко дала возможность правоохранителям получить список из 47 потенциальных жертв и обеспечить их безопасность. 

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Теги: петр порошенко, интервью, спецслужбы, аркадий бабченко, инсценировка
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