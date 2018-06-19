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19.06.2018, 20:39

Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию

Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию - Фото
Порошенко Петр

Особое внимание во время разговора было уделено освобождению украинских политических заключенных

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Президент Петр Порошенко обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос развертывания в Донбассе многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко проинформировал Гутерреша о ситуации с безопасностью в Донбассе.

"Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", - сказано в сообщении.

Особое внимание во время разговора было уделено освобождению украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в России.

Порошенко также высказал обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.

 

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Теги: ООН, петр порошенко, Донбасс, миротворцы, антониу гетерреш
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