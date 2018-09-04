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04.09.2018, 12:56

Порошенко обсудил с Курцем шефство Австрии над поселком Донбасса

Порошенко обсудил с Курцем шефство Австрии над поселком Донбасса - Фото
Петр Порошенко и Себастьян Курц (фото - пресс-служба президента)

Петр Порошенко после встречи с австрийским канцлером заявил, что у того есть четкое понимание — "никакие чемпионаты и свадьбы" не остановят Путина

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Австрия может взять шефство над одним из населенных пунктов свободного Донбасса. Об этом на совместном брифинге с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом заявил президент Петр Порошенко.

Речь идет о помощи в восстановлении инфраструктуры, экономическом развитии и обеспечении нормальной жизнедеятельности общин.

"Мы направили предложения о возможном шефстве Австрии, как я подчеркивал на встрече с дипломатами в Авдеевке, над одним из населенным пунктов, и сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции", - сказал президент.

По словам главы государства, такая практика является "ярким примером очень мощной поддержки Украины со стороны официальной Вены", и "есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболу и свадьбы с казаками не могут остановить российского агрессора".

"(Это) Может эффективная, скоординированная позиция, которую мы сегодня с господином канцлером демонстрируем", - добавил Порошенко.

По приезду в Украину Курц выпил кофе в компании главы МИД Павла Климкина, погулял по Крещатику с мэром Виталием Кличко, после чего прибыл на переговоры к Порошенко.

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В апреле 2017 года на то время глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что на восстановление и ремонт домов и социальной инфраструктуры в освобожденных от боевиков районах Донецкой области необходимо около трех миллиардов гривень.

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Теги: Себастьян курц, петр порошенко, австрия, авдеевка, война в донбассе, шефство
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