Порошенко обсудил с Помпео узников Кремля и дальнейшие санкции

Петр Порошенко и Майкл Помпео (фото - АП)

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Президент Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США

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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудил сотрудничество в области безопасности и дальнейшее давление на Кремль. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Порошенко и Помпео обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, а также опасность, которую несет в себе реализация проекта Северный поток-2.

Отмечается, что они скоординировали позиции по расследованию катастрофы самолета рейса МН17, который был сбит в небе над оккупированным Донбассом и отметили важность продления санкций против России.

Президент Украины указал на необходимость давления на Москву для освобождения всех украинских заложников.

Также сказано, что Порошенко поблагодарил США за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Джавелин. Он поздравил Помпео с официальным назначением на должность госсекретаря и пригласил посетить Украину.

30 мая госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Украину и призвал Москву к конкретным шагам.