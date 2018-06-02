Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.06.2018, 02:31

Порошенко обсудил с Помпео узников Кремля и дальнейшие санкции

Порошенко обсудил с Помпео узников Кремля и дальнейшие санкции - Фото
Петр Порошенко и Майкл Помпео (фото - АП)

Президент Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США

Реклама
Реклама

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудил сотрудничество в области безопасности и дальнейшее давление на Кремль. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Порошенко и Помпео обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, а также опасность, которую несет в себе реализация проекта Северный поток-2.

Отмечается, что они скоординировали позиции по расследованию катастрофы самолета рейса МН17, который был сбит в небе над оккупированным Донбассом и отметили важность продления санкций против России.

Президент Украины указал на необходимость давления на Москву для освобождения всех украинских заложников.

Также сказано, что Порошенко поблагодарил США за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Джавелин. Он поздравил Помпео с официальным назначением на должность госсекретаря и пригласил посетить Украину.

30 мая госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Украину и призвал Москву к конкретным шагам.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 01.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Майкл Помпео, Перт Порошенко, Россия, США, санкции, политзаключенные, санкции против рф, госсекретарь сша, мн17
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
По вечерам у Трампа его адвокат симулирует допрос Мюллера - CNBC
Мир По вечерам у Трампа его адвокат симулирует допрос Мюллера - CNBC
Жест для Индии: США переименовали Тихоокеанское командование
Мир Жест для Индии: США переименовали Тихоокеанское командование
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 