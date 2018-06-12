Порошенко отправился в Турцию на открытие газопровода

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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Во время пребывания на турецкой земле глава государства проведет двусторонние встречи с "лидерами других стран", без конкретики сообщили на Банковой

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Сегодня, 12 июня, президент Петр Порошенко прилетит с рабочим визитом в Турцию, где примет участие в торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Визит проходит по приглашению его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

В программе предусмотрен ряд двусторонних встреч Порошенко с лидерами иностранных государств, с кем конкретно - не уточняется.

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Трансанатолийский газопровод TANAP (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline) - газопровод с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции - к Греции, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод. Стоимость проекта - $9,2 млрд, постройка началась в марте 2015 года. Стратовая мощность - 16 млрд кубометров газа в год.